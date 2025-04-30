FT: сделка Украины и США по недрам может сорваться

Переговоры между Украиной и США по соглашению о совместном инвестиционном фонде, связанном с недрами, оказались под угрозой срыва — FT узнала о недовольстве Вашингтона после попытки Киева изменить ранее согласованные условия.

Ожидаемая сделка между США и Украиной о совместном фонде, который должен был обеспечить паритетное инвестирование в украинские недра, может не состояться. Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что Киев попытался пересмотреть договоренности, достигнутые на выходных, чем вызвал резкую реакцию Вашингтона.

Американская сторона заявила, что подобные изменения снижают прозрачность и подотчетность проекта. Несмотря на это, соглашение еще может быть подписано в ближайшую среду, если Украина вернется к изначальным условиям. Между тем, по информации издания, американцы дали четкий сигнал прибывшей в Вашингтон Юлии Свириденко: либо подписание в полном объеме, либо возвращение без результата.

Конфликт также касается того, что США настаивают на одновременном подписании рамочного соглашения и отдельного документа о фонде. Однако Украина заявила, что документ о фонде требует ратификации в парламенте, а значит, не может быть подписан сейчас. Один из украинских участников переговоров отметил, что Киев готов подписать хотя бы рамочное соглашение, но вероятность этого оценивается не выше 50%.

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