Украина и США на финальной стадии переговоров о создании инвестиционного фонда, в который войдут доходы от лицензий на недра и американская помощь. Шмыгаль раскрыл, как будет действовать механизм.

Украина и США готовят к подписанию стратегическое соглашение о создании инвестиционного фонда, связанного с недрами. Об этом сообщают украинские СМИ. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в настоящее время стороны дорабатывают последние технические детали, а первый вице-премьер Юлия Свириденко уже вылетела в Вашингтон.

Фонд создается якобы на равноправной основе — с долями 50 на 50 в управлении и наполнении. США получат возможность вносить в него средства не только напрямую, но и в виде новой военной помощи, которая будет зачисляться как финансовый вклад. Украина, в свою очередь, будет пополнять фонд за счет новых лицензий на добычу полезных ископаемых.

При этом украинская сторона подчеркивает, что полностью сохраняет контроль над недрами, инфраструктурой и ресурсами. Сам фонд станет инструментом для совместных инвестиций в восстановление страны. Подписание соглашения может состояться в течение ближайших суток.

Ранее политолог Перенджиев заявил о том, что Зеленский не хочет проводить мирные переговоры по Украине.