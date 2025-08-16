FT: Трамп не торопится звонить Зеленскому после своей встречи с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский пока не получил никаких сведений от президента США Дональда Трампа после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом стало известно от источника, близкого к украинскому лидеру, со ссылкой на корреспондента Financial Times Кристофера Миллера.

Как сообщил источник, Соединённые Штаты Америки пока не связывались с Владимиром Зеленским. Он охарактеризовал ситуацию как «весьма необычную».

По информации, полученной от администрации украинского лидера, на встрече президентов России и США был достигнут «незначительный прогресс», сообщает издание.

Другой украинский источник Financial Times охарактеризовал встречу Трампа с Путиным в Анкоридже «ничегобургером».

При этом сам президент США Дональд Трамп, как мы писали уже, в ходе интервью с журналистом Шоном Хэннити оценил встречу с Владимиром Путиным на высший балл — 10 из 10.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.