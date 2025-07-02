FT: Украина может стоять за подрывами нефтяных танкеров

По данным журналистов, для атак использовались магнитные мины, и этот факт позволяет предположить, что к данным инцидентам могут быть причастны украинские спецслужбы. Так, одно из них – Koala – получило повреждения во время взрыва в российском порту Усть-Луга в феврале текущего года, а в мае танкер попал под европейские санкции. Зимой текущего года от взрывов пострадали и Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum, которые также принадлежат кипрским и греческим судовладельцам.

Другое судно, Vilamoura, которое перевозило 1 млн барр. нефти, пострадало во время взрыва на прошлой неделе у берегов Ливии, но тот факт, что пострадал только корпус, а не борт, может указывать на других заказчиков или исполнителей. При этом, все пострадавшие суда заходили в порты РФ, которые занимаются перевалкой нефти из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Налоговая подала иск о банкротстве компании, зафрахтовавшей танкер «Волгонефть 212».