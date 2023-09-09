G20 обязалась искоренить дискриминацию женщин

Страны «Большой двадцатки» договорились работать над искоренением дискриминации женщин и гендерных стереотипов. Об этом свидетельствует принятая по итогам саммита G20 декларация.

Встреча проходит с 9 по 19 сентября в Нью-Дели. Индия стала председателем в G20 с 1 декабря 2022 года. О принятии Нью-Делийской декларации ранее сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Обязуемся искоренять насилие по признаку пола, включая сексуальное насилие, домогательства, дискриминацию и надругательства в отношении женщин и девочек как в интернете, так и за его пределами, а также обеспечивать безопасные рабочие места в этой связи», – следует из текста документа.

Россию на саммите «Большой двадцатки» представляет Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина. Как ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, российский лидер не будет выступать перед участниками встречи по видеосвязи.

Кроме того, в Индию не приехал председатель КНР Си Цзиньпин. Вместо него китайскую делегацию возглавил премьер Государственного совета Китая Ли Цян.

Ранее шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш заявила, что прошедший саммит стал самым сложным за всю историю проведения таких встреч. Она отметила, что трудности возникли в том числе из-за разногласий по Украине.

Также мы сообщали, что страны «Большой двадцатки» также приняли декларацию о сохранении и сбережении ресурсов мирового океана.