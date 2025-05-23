Гарвард подал в суд на власти США из-за запрета на прием иностранных студентов

Гарвардский университет подал в суд на правительство США из-за запрета на прием иностранных студентов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документы суда.

По данным журналистов, в своем иске Гарвардский университет в соответствии с Конституцией страны требует признать запрет на прием иностранных студентов незаконным, аннулировать его и запретить незаконные действия правительства.

Напомним, что ранее администрация Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету принимать иностранных студентов, так как вуз не может обеспечить безопасность еврейских студентов от пропалестинских активистов.

При этом, университеты в Соединенных Штатах уже выступили против политики Дональда Трампа в образовательной сфере.