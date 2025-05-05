Мин Аунг Хлаин, возглавляющий правительство Мьянмы, приедет в Россию по приглашению Владимира Путина и примет участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщают бирманские СМИ.

Лидер Мьянмы Мин Аунг Хлаин прибудет в Россию с официальным визитом по приглашению президента Владимира Путина. Как сообщают бирманские СМИ, визит приурочен к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Генерал не только примет участие в торжественном параде 9 Мая в Москве, но и проведет ряд встреч с зарубежными лидерами, которые также прибудут на мероприятие.

Премьер-министра Мьянмы будут сопровождать представители Государственного административного совета и высокопоставленные чиновники страны. Ожидается, что визит укрепит дипломатические связи между Россией и Мьянмой, особенно на фоне международной изоляции юго-восточной страны. На фоне санкционного давления со стороны Запада Мьянма активно развивает контакты с Россией, Китаем и Ираном, рассчитывая на поддержку в экономике и обороне.

Ранее стало известно о том, что в Словакии могут провести референдум против антироссийских санкций.