«Сам не понял, но рассказал»: Захарова прокомментировала шутку генсека НАТО о Lada

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала шутку генсека НАТО Марка Рютте про автомобиль Lada и холодильник, заявив, что он не понял истинного смысла анекдота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Марии Захаровой.

Мария Захарова отреагировала на выступление Марка Рютте в Любляне, где тот рассказал анекдот о покупателе, которого волновало не десятилетнее ожидание Lada, а время доставки холодильника в тот же день. В своем Telegram-канале представитель МИД отметила, что генсек Альянса не уловил сути шутки.

«Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция (покупателя) — утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник» Марк Рютте генеральной секретарь НАТО

По мнению Захаровой, изначальный смысл анекдота, который в свое время использовал Рональд Рейган, заключался не в товарах народного потребления, а в приоритете оборонной промышленности в советской плановой экономике. Она подчеркнула иронию ситуации, заявив, что Рютте, не понимая контекста, все равно решился на эту шутку.

Ранее сообщалось о том, что Захарова высмеяла спикера МИД Украины, назвав Тихого полным профаном.