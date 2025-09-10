Генсек НАТО высказался об инцидент с БПЛА в Польше

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс проводит всестороннюю оценку заявлений Польши об инциденте с беспилотниками, передает РИА Новости.

Утром в среду, 10 сентября, Североатлантический совет провел экстренное заседание для обсуждения ситуации.

На нем рассматривались запросы Варшавы о проведении консультаций в соответствии со ст. 4 Вашингтонского договора, которая предусматривает совместные консультации сторон в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-участниц.

По словам Рютте, в операции по обезвреживанию беспилотников участвовали военные самолеты нескольких стран НАТО — Польши, Германии, Нидерландов и Италии. Он подчеркнул, что совместными усилиями военнослужащих альянса была обеспечена эффективная защита воздушного пространства республики.

Премьер-министр Польши Дональд Туск уверен, что беспилотники, упавшие на территории республики, являются российскими. Временный поверенный в Польше Андрей Ордаш категорически отверг возможность попадания БПЛА из России в республику.

Ранее появилось видео переброски польских военных к границе с Белоруссией.