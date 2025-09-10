Российский дипломат заявил, что упавшие в Польше БПЛА пересекли ее границу со стороны Украины

Беспилотники, сбитые в Польше 10 сентября, вошли в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом заявил временный поверенный в делах России в республике Андрей Ордаш, передает РИА Новости.

В среду, 10 октября, польский премьер-министр Дональд Туск, комментируя инцидент с БПЛА, заявил, что донес эту информацию до руководства НАТО. Он также отметил, что перспектива военного конфликта сейчас «ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны».

«Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины», — подчеркнул Ордаш.

Туск также утверждает, что сбитые беспилотники принадлежат России. По данным польских властей, обломки одного дронов упали на жилой дом. Из-за этого инцидента военнослужащие республики начали стягивать свою военную технику к границе с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не захотел отвечать на вопрос журналистов об инциденте с БПЛА в Польше.