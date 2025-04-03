Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине носит глобальный характер

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уверен, что украинский конфликт более не носит региональный характер, а является глобальным. За его исходом, то есть за тем, кто же одержит в нем победу — Россия или Запад, наблюдают некоторые страны.

Об этом пишет РИА Новости. Рютте уточнил, что РФ работает при поддержке Ирана, Китая и КНДР и есть своя аудитория, которая следит за исходом войны.

Рютте отметил, что-то, как закончится конфликт на Украине, станет основой для дальнейших шагов Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее также стало известно о том, что американский президент Дональд Трамп официально ввел повышенные пошлины на импорт автомобилей — они составляют 25% на импорт машин.