Вооруженные силы Украины на красноармейском направлении испытывают катастрофическую нехватку людей, а еще техники и боеприпасов. О данном факте сообщает украинское издание «Фокус», ссылаясь на одного из военнослужащих 31-й отдельной механизированной бригады, находящейся на данном участке линии фронта.

По словам источника, в настоящее время сложилась очень тяжелая ситуация и в распоряжении есть чрезвычайно мало военнослужащих, которые могут выйти на позиции. В ротах осталось по три-четыре человека. Военный также пожаловался на то, что у российских войск гораздо больше снарядов для выполнения поставленных задач. Он же заявил о быстром движении продвижении ВС РФ вперед.

Ранее сообщалось о том, что в Польше высоко оценивают подготовку армии России. В частности, местные эксперты отмечают храбрость наших солдат и офицеров, которые раз за разом демонстрируют все более высокую подготовку в ходе столкновений с противником.