Германия разработала детализированный «Оперативный план Германии», в который вошла 1000 страниц секретной информации о стратегических зданиях и объектах инфраструктуры, сообщило издание FAZ со ссылкой на источники.

В соответствии с этим планом, в случае конфликта с Россией ФРГ станет ключевым центром для переправки войск в восточные регионы Европы. Отмечается, что это подчеркивает готовность ФРГ действовать в рамках НАТО и оптимизировать логистику своих военных операций.

Кроме того, Бундесвер принял меры, чтобы подготовить частные компании к возможному боестолкновению. Начальник командного органа Гамбурга Йорн Плишке рекомендовал предприятиям обучить сотрудников вождению грузовиков и запастись дизельными генераторами, что подчеркивает серьезность подхода к планированию.

Немецкое издание Bild недавно опубликовало информацию о «плане» атаки России на восточный фланг НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что рассмотрение даже наименее вероятных сценариев является составной частью военной подготовки.

Официальные представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова критически отреагировала на публикации, охарактеризовав их как «мощный прошлогодний гороскоп».

Ранее FAZ также сообщило о намерении ФРГ подготовить бизнес к возможной войне с РФ.

Накануне также стало известно, что ФСБ задержала гражданина ФРГ в Калининградской области, обвиняемого в планах подорвать объект ТЭК.