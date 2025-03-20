Глава дипломатии ЕС разозлилась на премьера Испании из-за предложения по Украине

По данным портала, Каллас разозлилась на Санчеса из-за того, что тот предложил назначить представителем ЕС на украинских переговорах другого дипломата. Журналисты утверждают, что Каллас считает себя самым высокопоставленным европейским дипломатом и подходит для проведения переговоров о завершении украинского конфликта и взаимодействия с официальными лицами. Санчес же ранее уже заявлял о том, что в Европе отстаивают необходимость сделать шаг вперед для участие в украинских переговорах.

Ранее в СМИ также появилась информация о том, что Каллас собирается предложить поставить Украине два миллиона снарядов.