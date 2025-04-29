Глава ЕК допустила изменение роли США в обеспечении безопасности ЕС

В Евросоюзе ожидают изменения роли США в обеспечении безопасности Европы, в частности, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Штаты могут полностью перестать обеспечивать безопасность ЕС.

Об этом пишет ТАСС. Уточняется, что по словам фон дер Ляйен, в Евросоюзе ожидают, что США перестанут обеспечивать безопасность ЕС и переключат свое военное внимание на другие страны — политик заявила, что американский фокус начнет смещаться в другие регионы.

Фон дер Ляйен отметила, что «военная угроза со стороны России», которая якобы существует, со временем никуда не уйдет, и европейский мир требует того, чтобы лидеры ЕС взяли в свои руки гораздо больше ответственности.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страна не будет выходить из состава Евросоюза, а будет работать над его преобразованием.