Орбан заявил, что Венгрия останется в составе Европейского союза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что государство не планирует выходить из состава Европейского союза, а будет работать над его преобразованием. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Орбана, в трансформации ЕС также примет участие партия «Патриоты Европы», а цель проводимых манипуляций будет состоять в том, чтобы восстановить прежний союз, членами которого однажды стали Венгрия и Польша.

«Тогда брюссельские бюрократы служили на благо людей, а не себя. Тогда брюссельские бюрократы не вмешивались во внутренние политические дебаты стран-членов, как они делают это сейчас в Польше и Венгрии» — выразил свое мнение Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии сообщил о том, какие последствия наступят в том случае, если Украина окажется одной из стран Европейского союза.