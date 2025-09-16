Глава Индии Нарендра Моди поддержал американский план урегулирования украинского конфликта

Индия поддержала мирные инициативы США по урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр республики Нарендра Моди после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонных переговоров выразил поддержку внешнеполитическим усилиям США, направленным на мирное разрешение конфликта на Украине. Беседа с президентом Дональдом Трампом состоялась в понедельник, 16 сентября.

Сообщение индийского лидера появилось в его официальном аккаунте в социальной сети X. Моди также поблагодарил Трампа за поздравления с днем рождения и подтвердил твердую приверженность углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

