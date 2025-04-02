Глава комитета по внутренней безопасности США считает, что стратегия Трампа по Украине направлена на ослабление российско-китайских отношений

Действия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине могут иметь скрытую геополитическую цель — создать раскол между Москвой и Пекином. Об этом заявил председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей США Марк Грин в эфире телеканала Fox News.

По словам американского конгрессмена, стратегия Трампа представляет собой сложную геополитическую комбинацию, сравнимую с «четвертым измерением в шахматах», которая остается незамеченной для большинства наблюдателей. Грин подчеркнул важность этого аспекта внешней политики и выразил полную поддержку курсу президента.

Конгрессмен также отметил, что установление определенных отношений с Россией может помочь США в решении иранской проблемы. По его мнению, подобные сложные внешнеполитические ходы, реализуемые в настоящее время Белым домом, заслуживают признания и положительной оценки.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.