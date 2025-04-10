Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Соединенные Штаты могут в скором времени изменить свою политику в отношении России. По его словам, Вашингтон устал от тактики затягивания переговоров, которую, как утверждает министр, применяет Москва.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что США всё ближе к пересмотру своей политики в отношении России. В интервью телеканалам Biełsat, Vot Tak и Slawa TV он заявил, что у американской администрации якобы заканчивается терпение.

Он отметил, что из общения с представителями США у него сложилось впечатление: в Вашингтоне всё меньше готовности мириться с нынешней позицией Москвы и всё больше решимости действовать иначе.

По словам Сикорского, российские власти якобы используют дипломатические контакты с США для затягивания времени, не стремясь к реальному миру на Украине. Он не исключает, что уже в ближайшие недели позиция США может значительно измениться. При этом Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия готова вести переговоры по Украине, но Москву не интересует временное прекращение огня, а нужно выстраивать долгосрочный и прочный мир.

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