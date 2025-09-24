Лавров и Рубио провели закрытые переговоры на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел закрытую встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. Переговоры состоялись в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча глав дипломатических ведомств России и США прошла без традиционных вступительных слов для журналистов. Диалог сразу перешел в закрытый формат. По информации Государственного департамента США, Марко Рубио в ходе беседы повторил призыв администрации Трампа к Москве о прекращении боевых действий на Украине. Американская сторона настаивает на мерах со стороны России для достижения долгосрочного политического урегулирования.

Это уже не первый личный контакт министров в 2025 году. В июле они встречались в Малайзии на полях мероприятий АСЕАН, а их телефонные переговоры стали регулярными. Наиболее продолжительные переговоры состоялись в феврале в Эр-Рияде, где беседа длилась около четырех с половиной часов.

