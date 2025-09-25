Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о слежке России за немецкими спутниками. По его словам, российские аппараты способны нарушать работу орбитальных систем. Об этом сообщает Sky News.

Берлин выразил серьезную озабоченность действиями России в космическом пространстве. Выступая на конференции в Берлине, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российские спутники целенаправленно следят за германскими аппаратами. Он отметил, что Москва и Пекин резко нарастили потенциал для ведения боевых действий на орбите.

Писториус подчеркнул, что технологии противника позволяют выводить из строя спутники, ослепляя их, блокируя сигнал или уничтожая при прямом столкновении. Особую тревогу немецкой стороны вызывают российские спутники «Луч» и «Олимп», которые заняли позицию в непосредственной близости от спутников связи Intelsat. Такие аппараты используются вооруженными силами Германии и их союзниками по НАТО.

