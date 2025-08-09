Глава РФПИ Дмитриев: Саммит Путина и Трампа 15 августа выпадает на Успение

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал значение даты встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится уже очень скоро на Аляске.

По его словам, встреча Путина и Трампа, запланированная на 15 августа, совпала с праздником Успения в католической традиции, который посвящён мирному «упокоению» Марии.

«Православная церковь на Аляске имеет русские корни. Независимо от нашей веры, этот праздник призывает к милосердию и примирению, — выбирайте диалог, выбирайте мир», — написал он в соцсети X.

На своей странице Дмитриев также разместил снимки некоторых православных церквей на Аляске, принадлежащих Русской православной церкви.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.