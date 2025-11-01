«Главный козырь в большой игре». Испытания «Буревестника» — как Россия заставит США сесть за стол переговоров

По заявлению западных СМИ президент России Владимир Путин сделал свой ход в геополитической игре, предъявив козырь, который должен заставить американского лидера Дональда Трампа принять условия Москвы. Этим козырем стали недавние испытания ракеты «Буревестник». Об этом пишет The New York Times.

Как сообщает The New York Times, испытания Россией крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» являются продуманным ответом на срыв саммита в Будапеште и американские санкции. Этот шаг, по данным издания, призван превратить переговоры с Вашингтоном из возможного варианта в насущную необходимость.

Эксперты, мнение которых приводит газета, считают, что Кремль вернулся к проверенной тактике времен холодной войны. Тогда именно военная мощь была главным аргументом Москвы в диалоге с экономически более сильным противником. Уникальные вооружения сегодня служат для России главным рычагом давления, чтобы втянуть США в «пакетную сделку» на выгодных для себя условиях. Демонстрация «Буревестника» и подводного аппарата «Посейдон» наглядно показывает, что попытки изолировать Россию обречены на провал.

