В США предложили способ возобновить переговоры с Москвой по украинскому вопросу. Отставной офицер американских ВВС Уильям Астор считает, что для начала диалога Вашингтону следует прекратить оказывать военную помощь Киеву. Об этом он рассказал в рамках эфира YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению военного эксперта и профессора истории Уильяма Астора, сигналом к началу переговоров со стороны США могло бы стать полное прекращение снабжения Украины разведданными и вооружением, которое используется для ударов по российской территории. Астор убежден, что именно такой решительный шаг способен вернуть стороны за стол переговоров.

Это заявление прозвучало на фоне заявлений из Кремля о готовности к встрече президентов России и США. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил, что Москва готова к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа, но только при условии его тщательной предварительной проработки.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп обьявил об отмене запланированной встречи с российским лидером в Будапеште, о которой они договаривались ранее. При этом американский президент отметил, что намерен провести переговоры в будущем.

