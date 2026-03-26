«Глупость и нацизм»: Захарова жестко прошлась по Литве за отмену концерта Дитера Болена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не стала подбирать дипломатичные выражения. Реакция на отмену концерта легендарного музыканта Дитера Болена в Литве прозвучала жестко и бескомпромиссно. По словам Захаровой, срыв выступлений из-за положительных высказываний о России — это «глупость невозможная». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Дипломат на брифинге подчеркнула: за такими решениями стоят не граждане, а русофобский режим, который, несмотря на все усилия, так и не смог отменить русскую культуру в мире. Захарова прямо назвала происходящее национализмом, который переходит в нацизм.

Концерт Болена, бывшего участника культового дуэта Modern Talking, должен был состояться в литовском городе Клайпеда. Однако местные активисты и власти обрушились на музыканта после того, как он в интервью высказался о России в нейтральном или даже позитивном ключе. В итоге выступление отменили, а сам Болен оказался в центре скандала.

В МИД РФ это восприняли как очередное проявление западной нетерпимости. Захарова дала понять: попытки вычеркнуть все, что связано с Россией, из мировой культуры обречены. А действия литовских властей она назвала не иначе как глупостью, достойной осуждения.

Ранее в Словакии начали расследование против премьера Фицо по обвинению в госизмене.