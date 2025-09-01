Гольф вместо Овального кабинета: как Трамп проводит каждый третий день президентства

По данным пресс-пула Белого дома, президент США Дональд Трамп провел почти треть своего президентского срока на полях для гольфа. Об этом сообщает ТАСС.

Дональд Трамп посвятил любимому виду спорта 66 дней из первых 225 своего президентского срока, что составляет 29,3%. Эти цифры обнародовал пресс-пул Белого дома, ведущий скрупулезный учет активности американского лидера.

Первый день осени глава государства также встретил в гольф-клубе, расположенном в штате Вирджиния. Частые визиты президента на собственные спортивные курорты не раз становились предметом жесткой критики со стороны оппонентов. Они утверждают, что это отвлекает Трампа от выполнения государственных обязанностей и приводит к многомиллионным тратам бюджета на обеспечение его безопасности. Администрация президента, в свою очередь, нередко парирует, что на поле для гольфа часто проходят неофициальные встречи и обсуждаются важные политические вопросы.

Для сравнения, предыдущий президент, Барак Обама, за первые восемь месяцев своего первого срока сыграл в гольф 24 раза, что значительно меньше, чем у его преемника.

Ранее сообщалось о том, что Трамп опубликовал пост со своим фото на фоне Земли и странной надписью.