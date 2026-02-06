Головокружение от телят: на совещании у Александра Лукашенко внезапно зашла речь о снюсе

Необычный предмет стал поводом для шуток на государственном совещании в Минске. Премьер-министр республики Александр Турчин продемонстрировал главе государства снюс, чтобы обсудить проблему распространения подобных смесей. Рассказ о побочных эффектах вещества вызвал у лидера Белоруссии ироничную реакцию, связанную с текущими проблемами в сельском хозяйстве. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В ходе доклада глава правительства пояснил, что употребление никотиновых пастилок вызывает сильное головокружение и затуманивание рассудка. Александр Лукашенко выслушал доводы подчиненного и ответил в своей характерной манере. По словам президента, порой возникают моменты, когда хочется испытать подобное состояние, чтобы абстрагироваться от неприятных новостей из регионов.

Глава республики подчеркнул, что иногда действительно тянет забыться, лишь бы не получать от губернатора Гродненской области печальные отчеты о падеже скота. Несмотря на юмористический тон беседы, демонстрация снюса была направлена на привлечение внимания к борьбе с вредными привычками среди молодежи. Власти планируют усилить контроль за оборотом подобных веществ на территории страны.

