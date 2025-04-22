Гончаренко не выпустили с Украины в Страсбург на конференцию ПАСЕ

Украинского парламентария Алексея Гончаренко* не пустили в командировку в Страсбург. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, отметив, что пересечь границу Украины ему запретили по указанию офиса президента.

Политик намеревался посетить конференцию ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге, однако не смог выехать за пределы украинского государства.

«Сегодня в Страсбурге проходит важная конференция, посвященная вопросу мигрантов. Ее организует именно тот комитет, президентом которого я являюсь, — комитет ПАСЕ по миграции, беженцев и перемещенных лиц», — написал Гончаренко.

Стоит отметить, что Гончаренко стал единственным парламентарем, который проголосовал против продления всеобщей мобилизации и военного положения.

По словам политика, перед голосованием депутаты получили предупреждения о возможных мерах в случае несогласия с позицией большинства. Это обстоятельство, по его мнению, указывает на давление, оказываемое на депутатов, стремящихся выразить альтернативную точку зрения.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук ранее обвинил Гончаренко и других несогласных депутатов в сотрудничестве с российскими властями. Гончаренко, в свою очередь, считает, что запрет на выезд является прямым ответом в его адрес со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в виде попытки изолировать его как оппонента.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения на Украине до 6 августа.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.