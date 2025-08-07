Госдеп США оставил вопрос санкций против России открытым

Госдепартамент США не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о возможных санкциях против России 8 августа. Вопрос остается открытым, несмотря на ранее озвученные сроки урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В Вашингтоне воздержались от четких заявлений по поводу возможных санкций против России, запланированных на 8 августа. Представитель Госдепа Томми Пиготт отказался комментировать планы администрации, сославшись на отсутствие подтвержденной информации.

Ранее Дональд Трамп заявлял о готовности ввести жесткие торговые ограничения, если Москва и Киев не договорятся о мирном урегулировании. Сроки неоднократно менялись — сначала речь шла о 50 днях, затем о 10. Однако сейчас ситуация остается неясной.

На фоне этих событий состоялись переговоры между Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом. Стороны договорились о подготовке саммита лидеров двух стран, что может повлиять на дальнейшее развитие событий.

Ранее сообщалось о том,что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может укрепить позиции России на международной арене.