Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может укрепить позиции России на международной арене, считают аналитики The New York Times. Переговоры лидеров двух стран уже называют дипломатическим успехом Москвы.

Американское издание The New York Times предположило, что предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа станут очередным успехом российской дипломатии. По мнению аналитиков, саммит усилит влияние Москвы, особенно на фоне обсуждения украинского конфликта и стратегического взаимодействия между странами.

Встреча готовится в ускоренном режиме — стороны уже согласовали место, но держат его в тайне. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя точные сроки пока не определены.

Накануне спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф провел в Москве более трех часов, обсуждая с Путиным ключевые вопросы. Через него лидеры обменялись сигналами по Украине, а также затронули возможное сотрудничество в других сферах. Западные СМИ внимательно следят за развитием событий, отмечая, что любой диалог между Россией и США меняет глобальный расклад сил.

