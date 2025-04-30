Госдеп США заявил о наступлении критических дней для мира на Украине
Госдеп США: следующие несколько дней станут критическими для мира на Украине
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Ближайшие дни станут судьбоносными для установления мира на Украине. Об этом в эфире телеканала News Nation заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс.
Она подчеркнула, что Вашингтон ожидает от Москвы немедленного прекращения огня, а не с 8 мая на три дня.
«Украина уже согласились на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Если это действительно гуманитарные обязательства, то зачем ждать 10 дней?» — сказала Брюс.
По ее словам, особенно важна демонстрация готовности прекратить огонь со стороны РФ, в частности президента Владимира Путина.
Ранее в интервью телеканалу ABC президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в готовности Москвы завершить конфликт на Украине. По его словам, российский президент заинтересован в установлении мира.
Кроме того, Трамп накануне заявил, что конфликт на Украине подходит к концу и отметил, что военные действия на ее территории были развязаны бывшим президентом США Джо Байденом.