Госдеп: стратегия истощения РФ провалилась, Трампу нужен мир на Украине

В администрации США считают, что прежняя стратегия Запада по истощению России в военном противостоянии не приносит результатов. Президент США Дональд Трамп стремится способствовать установлению мира на Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила Морган Ортэгус, заместитель спецпредставителя американского лидера, комментируя российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Она акцентировала внимание на том, что Дональд Трамп стремится усадить за стол переговоров стороны, находящиеся в состоянии конфликта. По её словам, президент уверен, что никто не сможет извлечь выгоду из продолжения этого противостояния.

Ортэгус также напомнила, что предыдущая администрация США пыталась вести с Россией войну на истощение.

«Она точно не была таковой у предыдущей администрации [США, которая декларировала такую формулу в плане оказания помощи Киеву]. И это не является в действительности стратегией, работающей в случае с россиянами», — заявила Ортэгус.

Она продолжила свою мысль, подчеркнув, что администрация президента США активно работает над улучшением ситуации в сфере внешней политики. По словам дипломата, президент Трамп и его команда прилагают все усилия для того, чтобы исправить ошибки, допущенные в прошлом.

«Президент Трамп, мой босс Стив Уиткофф, госсекретарь [США Марко] Рубио, [американский] вице-президент [Джей Ди Вэнс] усердно работают над тем, чтобы Украина и наши европейские союзники оказались в том положении, когда они могут находиться за столом переговоров и в конечном счете положить конец этой войне. „, — заверила Ортэгус.

В завершение своей речи Ортэгус подчеркнула, что именно президент Трамп в ходе предвыборной кампании представлял себя как сторонника мира. И именно к этому мы и стремимся, отметила она.

Напомним, что в пятницу, 16 мая, в Стамбуле по инициативе президента РФ Владимира Путина были организованы первые за три года переговоры с украинской стороной. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Москву на переговорах также представляли замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин.

По данным ТАСС, переговоры 16 мая официально завершены. Они продлились почти два часа.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Сообщалось, что Украина получила 909 тел, а РФ — 34.