Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что у Вооруженных сил Украины есть «козыри», которые якобы помогут победить или получить преимущество в конфликте с РФ. Об этом пишет ТАСС.

Госдеп США живет в неведении о поражениях Украины. В их представлении, Киев одерживает многие победы на поле боя. Ситуация обратная, но на Западе убеждены, что Украина просто скрытная и не хочет разглагольствовать о своих преимуществах.

Так, Мэттью Миллер объяснил необходимость выделения помощи Украине тем, что у нее якобы имеются сюрпризы для России. Какие именно политик не уточняет, но очень в этом уверен.

«Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед на поле боя. Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов», — высказался Миллер.

О неких военных сюрпризах рассказывал и Владимир Зеленский. Вероятно, ему удалось убедить США и ЕС в дальнейшем успехе.

Напомним, что Украина потеряла Авдеевку и ряд стратегически важных дорог. Эти потери Киев признал публично, но это не смутило западных партнеров. Бои продолжаются на купянском, харьковском и других направлениях в рамках СВО.

Ранее сообщалось, что российские военные водрузили триколор на здании сельсовета в Новомихайловке.