Госдума досрочно прекратила полномочия Дмитрия Хубезова

Основанием для данного решения стало назначение Хубезова на должность вице-премьера и министра здравоохранения Республики Алтай. Об этом пишет ТАСС.

Комиссия по мандатным вопросам внесла соответствующий документ на рассмотрение палаты парламента в начале октября. Согласно принятому постановлению, полномочия Хубезова как депутата Государственной думы официально прекращаются с 7 октября 2024 года на основании его личного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на новую должность.

Информацию о новом назначении Хубезова ранее подтвердил глава Республики Алтай Андрей Турчак, сообщив, что бывший депутат возглавит министерство здравоохранения республики, одновременно занимая пост заместителя председателя правительства.

Дмитрий Хубезов вошел в состав Государственной думы в сентябре 2021 года, где впоследствии занял пост главы комитета по охране здоровья. За время работы в Госдуме Хубезов проявил активную гражданскую позицию: в сентябре 2022 года он подал заявление с просьбой направить его в зону специальной военной операции, а в мае 2023 года обратился с просьбой об освобождении его от должности председателя комитета.