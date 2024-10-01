Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину. По словам государственного секретаря страны по делам Европы Бенжамена Хаддада, о том, что Париж не должен исключать такую возможность, ранее заявил президент Эммануэль Макрон.

Об этом Хаддад рассказал в беседе с журналистами издания Berliner Zeitung. Госсекретарь добавил, что французские власти придерживаются данной позиции. Он подчеркнул, что на территории Украины планируется проведение учебных миссий французских солдат, однако когда военные отправятся туда, он не уточнил.

Как ранее отметил Макрон, многие страны выразили солидарность с мнением Парижа.

С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине многие западные страны начали активную поддержку Киева. США, Франция, Великобритания, Польша и многие другие государства продолжают финансировать ВСУ, а также отправлять на украинскую территорию оружие и боеприпасы.

Российская сторона неоднократно предостерегала от этого представителей стран Запада, однако заявления Москвы не были услышаны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники Вашингтона по НАТО должны увеличить расходы на оборону.