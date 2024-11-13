Госсекретарь США Блинкен пригрозил КНДР жестким ответом за якобы участие военных в боях с ВСУ

Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что военные КНДР уже участвуют в боях с украинцами, и грозит за это бездоказательное утверждение жестким ответом. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, ранее в США заявили, что около 10 тысяч военных КНДР участвуют в боевых действиях на стороне России в Курской области. В РФ же неоднократно обращали внимание американских коллег на тот факт, что подтверждения этому факту так и не были предоставлены.

В КНДР также ранее прокомментировали, что данные обвинения в отправке военных не более, чем «грязные маневры». Напомним, что, по данным СМИ, Блинкен насчитал в Курской области не меньше восьми тысяч военных КНДР.