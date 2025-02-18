Госсекретарь США заявил о неизбежном участии ЕС в переговорах

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о неизбежном участии Европейского Союза в мирных переговорах, поскольку европейские страны ранее вводили санкционные меры. Об этом пишет РИА Новости.

Участие Европейского Союза в предстоящих мирных переговорах становится неизбежным, учитывая ранее введенные санкционные меры. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российскими представителями в Эр-Рияде.

По мнению американского дипломата, присутствие европейских партнеров за столом переговоров является логичным следствием их активной санкционной политики. При этом ключевой задачей остается достижение справедливого и долгосрочного урегулирования конфликта, которое будет приемлемым для всех вовлеченных сторон.

Встреча в Эр-Рияде стала главным событием повестки дня в серии дипломатических контактов, направленных на поиск путей мирного урегулирования. Саудовская столица в последнее время превратилась в одну из важнейших площадок для международного диалога по вопросам глобальной безопасности.

Эксперты отмечают, что включение европейских представителей в переговорный процесс может существенно повлиять на динамику обсуждений и открыть новые возможности для достижения взаимоприемлемых решений.

Ранее Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров России и США.