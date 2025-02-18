Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров России и США

Лидер киевского режима Зеленский внезапно изменил свои планы относительно официального визита в Саудовскую Аравию, который должен был состояться 19 февраля.

По информации агентства Bloomberg, это решение напрямую связано с прошедшими в Эр-Рияде переговорами между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Украинский лидер подчеркнул, что не желает случайных совпадений и достиг договоренности с саудовскими партнерами о переносе визита на 10 марта. При этом представителей США он намерен принять в Киеве. По данным Bloomberg, такое решение связано с попыткой избежать ситуации, при которой судьба Украины может решаться без ее непосредственного участия.

Источники агентства отмечают, что пока в Эр-Рияде проходили российско-американские переговоры, Зеленский находился с визитом в Турции, пытаясь заручиться международной поддержкой. Эксперты расценивают текущую ситуацию как признак серьезных изменений в дипломатической стратегии США. Сам Зеленский признал, что встреча делегаций России и США стала для Киева неожиданностью, поскольку украинскую сторону на нее попросту не пригласили.

Ранее Лавров анонсировал новый переговорный процесс между Россией и США по Украине.