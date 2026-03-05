Граница на замке: Азербайджан закрыл транзит для Ирана после ударов БПЛА по Нахчывану
Азербайджан закрыл границы с Ираном для грузового транспорта из-за атак дронов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Отношения между Баку и Тегераном достигли критической точки после прямой атаки на гражданскую инфраструктуру Азербайджана. Об этом сообщает ARA.
В качестве немедленной ответной меры Кабинет министров Азербайджана принял решение о полной и бессрочной приостановке движения грузового транспорта через все погранично-пропускные пункты на государственной границе с Ираном. Ограничения касаются в том числе и транзитных перевозок, что фактически разрывает ключевые логистические цепочки Тегерана в регионе.
Официальный Баку подчеркивает, что данные действия Ирана являются вопиющим нарушением норм международного права. Закрытие границ для большегрузов может нанести серьезный экономический ущерб иранскому экспорту в Россию и страны Европы, который традиционно шел через азербайджанскую территорию. Международные наблюдатели опасаются, что данный инцидент может спровоцировать масштабный вооруженный конфликт между двумя соседями.
