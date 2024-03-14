В Харькове произошли взрывы

В Харькове прогремели взрывы, сообщил в своих соцсетях мэр Игорь Терехов. По его информации, город подвергся ракетному обстрелу. Звуки взрывов слышны на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.

Сейчас, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

13 марта мы сообщали, что в Одесской области работала воздушная тревога, после чего в городе прогремели взрывы.

Российские военные наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевские террористы устроили подрыв на Крымском мосту. Диверсанты использовали грузовик, следовавший из Краснодарского края. Они заложили в него взрывное устройство, которое сдетонировало в момент проезда по мосту. В результате взрыва повредилось шоссейное полотно.

Второй раз Киев устроил теракт на Крымском мосту 17 июля 2023 года. Мост был атакован безэкипажыми катерами. В результате подрыва также было повреждено автомобильное полотно и погибли люди (два человека).

Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары по объектам критической инфраструктуры Украины направлены на снижение военного потенциала украинской армии.

Ранее мы сообщали, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Сообщалось как минимум о трех пострадавших.

Росгвардия также сообщила, что 14 марта украинские ДРГ пытались прорваться на территорию Курской области. По информации ведомства, в боях против диверсантов участвовали росгвардейцы, российские военнослужащие и сотрудники ФСБ.