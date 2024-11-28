Депутаты Европарламента проголосовали за новые выборы в Грузии

Большая часть депутатов Европейского парламента в четверг приняла еще одну резолюцию, касающуюся ситуации в Грузии, и выдвинула инициативу о непризнании итогов минувших парламентских выборов, проведении еще одних выборов, а еще попросила ЕС ввести санкции против местных политиков. Подробности сообщает РИА Новости.

Грузия является претендентом на вступление в ЕС, а резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны к выполнению. Рассматриваемый документ был поддержан 444 депутатами. Против высказались 72 человек, а еще 82 – воздержались.

Из документа следует, что члены Европарламента отвергают любое признание состоявшихся парламентских выборов и призывают повторить процесс в «улучшенной» избирательной среде и в течение года. Выборы хотят провести под очень тщательным наблюдением, дабы гарантировать «подлинно справедливый прозрачный» процесс. Кроме того, депутаты поддержали инициативу ЕС направить в Тбилиси техническую миссию для анализа ситуации в Грузии.

Ранее сообщалось о том, что на пост премьер-министра Грузии утвердили Ираклия Кобахидзе.