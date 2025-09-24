«Украина платит кровью за дипломатию Зеленского»: мировая общественность возмущена расходами президента в Австрии

Однодневный официальный визит Владимира Зеленского и его супруги в Австрию потребовал рекордных затрат из государственного бюджета страны. Сумма в €463 тыс., раскрытая австрийской оппозицией, спровоцировала волну критики в адрес украинского лидера. Об этм сообщает РИА Новости.

Щедрость австрийских властей во время приема украинского президента поразила даже европейцев. Парламентский запрос местной оппозиции вскрыл детали бюджета, выделенного на обеспечение безопасности и комфорта Зеленских. Общая сумма расходов достигла €463 тыс.

Основные траты пришлись на логистику и охрану. Для сопровождения кортежа было задействовано 33 автомобиля и 16 мотоциклов, а аренда лимузина обошлась казне в €16 тыс. В небе дежурило несколько вертолетов, а безопасность резиденции обеспечивали 600 полицейских. Отдельным пунктом расходов значится семинар с участием первой леди Елены Зеленской, организация которого стоила €21 тыс.

Ранее Зеленский заявил, что Украина открывает экспорт оружия.