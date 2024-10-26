Главред медиахолдинга «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала итоги прошедших сегодня, в воскресенье, 26 октября, парламентских выборов в Грузии.

Напомним, как следует из данных грузинского ЦИК, после обработки бюллетеней на 97% участков на парламентских выборах в Грузии побеждает выступающая за умеренное развитие отношений с Россией правящая партия «Грузинская мечта», набирая 53% голосов. Прозападная оппозиция суммарно получает чуть более 30% голосов.

Как отметила Симоньян, данные голосования говорят о том, что в Грузии победили местные жители, а не живущие там прозападные адепты.

«Грузины победили. Молодцы!», — написала эмоционально журналист в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее сообщалось, что генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе выступил перед сторонниками, объявив о победе возглавляемой им политсилы на парламентских выборах. Он заверил грузин, что верная ему команда «сделает всё для защиты национальных интересов страны».

Напомним, Киев направил в Грузию в канун парламентских выборов координатора одной из экстремистских групп, занимающихся подготовкой провокаций.