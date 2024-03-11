Guardian: украинские медики не согласны с официальными данными о потерях ВСУ

Украинские медики не согласны с официальной сводкой о потерях военных, сообщает британская газета The Guardian . Отмечается, что потери ВСУ гораздо больше, чем заявлено.

Как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, потери украинской армии с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу военнослужащих. 27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации составили 444 тысяч человек.

«Многие, кто работает с ранеными солдатами, считают, что число смертей, возможно, выше, чем официальная оценка», — говорится в публикации газеты.

Как отметила директор украинской НКО «Первый добровольный мобильный госпиталь имени Николая Пирогова» Светлана Друженко, смерть военнослужащего не подтверждается, если тело не забрали с поля боя.

Заявление Зеленского также прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что каждый украинец понимает эту ложь.

Ранее аналитики газеты The Wall Street Journal писали, что сил ВС РФ в зоне СВО хватит еще на несколько лет из-за больших объемов военного производства.