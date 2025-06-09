Губернатор Калифорнии прокомментировал призывы Трампа его арестовать

Так, ранее Трамп во время ответов на вопросы журналистов отметил тот факт, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля США Тома Хомана поддержал бы арест губернатора Калифорнии Ньюсома в связи с теми беспорядками, которые сейчас происходят в Калифорнии.

Трамп в своей речи отметил, что губернатор Ньюсом оказался некомпетентным, но сам президент ему симпатизирует. После этого Ньюсом в соцсетях написал о том, что Трамп призвал к его аресту, и отметил, что такой день, когда президент США призывает к аресту действующего губернатора, никогда не настанет. Это, заявил калифорнийский глава, та черта, которую нельзя переступать, своего рода безошибочный шаг к авторитаризму.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Лос-Анджелесе происходит настоящий ад: бои с Нацгвардией, поджоги и слезоточивый газ — протесты в Калифорнии бушуют четвертый день.