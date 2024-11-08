Губернатор Курганской области Шумков решил ликвидировать национальные диаспоры за 24 часа

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о решении ликвидировать национальные диаспоры в течение 24 часов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Царьград».

По его словам, такие меры направлены на укрепление безопасности страны. Все диаспоры будут сняты с учета как юридические лица, что, по мнению Шумкова, позволит улучшить ситуацию в регионе.

Курганская область переживает изменения в сфере занятости — уровень безработицы в регионе значительно снизился, что привело к дефициту трудовых ресурсов. Местные власти не стали привлекать мигрантов для решения проблемы нехватки рабочих рук, несмотря на то что регион является транзитным пунктом для иностранных работников.

В октябре соседней Челябинской области вспыхнули волнения после убийства женщины-таксиста представителем цыганской диаспоры. Этот инцидент привел к массовым беспорядкам.

Полиция задержала более 50 участников протестов, в том числе членов цыганской общины. Глава города Коркино Наталья Лощинина подала в отставку на фоне общественного недовольства и напряженной ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин призвал создать нормальные условия жизни для мигрантов.