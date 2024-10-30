Глава Коркино ушла в отставку после беспорядков из-за убийства таксистки

Глава Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку на фоне недавно вспыхнувших в городе беспорядков из-за убийства женщины-таксистки. Об этом решении она сообщила в своем телеграмм-канале.

«Я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И, как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия», — написала Лощинина.

Также руководитель региона отметила, что о своем решении проинформировала губернатора Челябинской области Алексея Теслера и региональных депутатов.

Лощинина также отметила, что Коркино является ее родным городом. Политик подчеркнула, что всегда трудилась усердно и добросовестно на благо местных жителей. Она рассказала о достижения на посту главы города и о реализации нескольких проектов.

24 октября в машине в одном из районов Коркино обнаружили тело местной жительницы с ножевыми ранениями. Сразу же после этого в интернете распространились ориентировки на подозреваемых — двое молодых людей 17 и 19 лет.

Позже выяснилось, что убитая женщина работала в такси и накануне вечером, 23 октября, перевозила молодых людей. В СМИ начала появляться информация, что убийцей является молодой человек, принадлежащий к цыганской диаспоре.

25 октября суд арестовал жителя Коркина, подозреваемого в убийстве женщины. По версии следствия, между им и жертвой произошел конфликт, в результате которого молодой человек нанес несколько ударов ножом водителю.

Гибель местной жительницы вызвала общественный резонанс в городе. На улицах начались протесты. Также звучали выстрелы. Люди высказывались против цыган, которые живут в Коркино. Общественники подчеркивали, что представители диаспоры ведут себя нагло, избивают других жителей города и в целом мешают нормальной жизни.

На данный момент ситуация в городе стабилизировалась. Наиболее активных участников волнений задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что семье убитой в Коркино женщине-таксистке окажут материальную помощь.