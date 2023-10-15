ХАМАС назвал условие для освобождения пленных в секторе Газа

Стало известно, что бойцы ХАМАС готовы освободить пленных в секторе Газа. Но для этого есть одно условие, пишет Financial Times .

Издание ссылается на собственный источник. В частности, стало известно, что 14 октября состоялись некие конструктивные встречи, и представители ХАМАС сообщили, что готовы освободить пленных граждан, но для этого необходимо прекратить бомбардировки сектора Газа.

Именно тогда, уточняет источник FT, будет шанс безопасно вывести мирных граждан. Переговоры с Израилем и ХАМАС ведут Анкара, Каир и Доха, в том числе поддерживая связь с Вашингтоном.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».