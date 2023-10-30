ХАМАС выпустил по Израилю ракеты в ответ на удары по Газе

Военизированное крыло палестинского радикального движения ХАМАС «Аль-Касса» сообщило о пуске ракет по израильской территории. Об этом говорится в сообщении группировки, опубликованном в соцсетях.

«Бригады «Аль-Кассам» выпустили ракетный залп по оккупированной Беэр-Шеве в ответ на удары по мирным жителям», – говорится в заявлении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении ячеек боевиков в секторе Газа, а также о расширении наземной операции в регионе. В структуре отметили, что военные приступили к бомбардировкам туннелей и «террористических объектов».

Почти месяц продолжается палестино-израильских конфликт, который обострился 7 октября после того, как ХАМАС выпустил порядка пяти тысяч ракет по Израилю, а также вторгся на территорию государства. Оттуда боевики взяли в плен более двухсот человек.

Ранее мать одной из похищенной в результате вторжения хамасовцев в Израиль девушки Шани Лук сообщила, что дочери больше нет. Видео, как боевики везут в кузове гражданку Германии распространилось в СМИ и соцсетях в первые дни обострения конфликта. Информации о ней все это время не было.

Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».