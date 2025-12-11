«Итогом станет звонок Трампу»: «Евротройка», США и Украина проведут 13 декабря переговоры по мирному плану

13 декабря в Париже пройдет закрытая встреча высокопоставленных представителей США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Ее цель — согласовать позиции по возможному мирному урегулированию затяжного кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

Совещание в Париже, о котором сообщило издание Axios, станет важным этапом в консультациях Запада и Киева. Страны «евротройки» и Украина направят на встречу советников по национальной безопасности. Участие ключевой фигуры американской администрации Марко Рубио, который совмещает посты госсекретаря и советника по безопасности, пока под вопросом.

Параллельно украинская сторона вместе с лидерами Великобритании, Франции и ФРГ пытается организовать общий телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Время для такого звонка еще не назначено.

По данным источников, Киев уже направил Вашингтону свой ответ на американские мирные предложения. В документе, как утверждается, содержатся идеи по урегулированию двух самых сложных проблем: будущего статуса спорных территорий и вопроса контроля над Запорожской атомной электростанцией.

